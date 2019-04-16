Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 08.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA ROMA FIUMICINO ARDEATINA, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE DA TORBELLA MONACA ALLA TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SALARIA,
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA, TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, POI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E ROMA FIUMICINO
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN ENTRATA ALLA CAPITALE
TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA, IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI VERSO L’EUR TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO
IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO:
CODE ANCHE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E L’AURELIA ANTICA
TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.
SULLA NOMENTANA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA SANT’ALESSANDRO ED IL RACCORDO
SULL’APPIA CODE DA SANTAMARIA DELLE MOLE ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO
INCOLONNAMENTI SULL’ARDEATINA TRA FALCOGNANA ED IL RACCORDO
INFINE, CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO LA SOPPRESSIONE DEI TRENI
VITERBO CATALANO DELLE 9.03 E
MONTEBELLO CATALANO DELLE 13.06
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI
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