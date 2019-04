Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 09.05 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA PISANA E ARDEATINA, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE DA TORBELLA MONACA ALLA TIBURTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASSIA VEIENTANA,

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA, TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E ARDEATINA, POI RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E ROMA FIUMICINO

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN ENTRATA ALLA CAPITALE

TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO, CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA, IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TORCERVARA ED IL RACCORDO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI VERSO L’EUR TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO

IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO:

CODE ANCHE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA MASSIMINA E AURELIA ANTICA

TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.

SULLA NOMENTANA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TORLUPARA ED IL RACCORDO

TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA

SULL’APPIA CODE DALLA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO

CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA

INFINE, CODE SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA VERSO ROMA, POI CODE ANCHE DA SPINACETO ALLA COLOMBO VERSO L’EUR

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI

Servizio fornito da Astral