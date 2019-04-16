Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 09.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI ANCHE PER INCIDENTE TRA AURELIA E TIBURTINA, POI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FLAMINIA,
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E TIBURTINA, TRA PRENESTINA E ROMA FIUMICINO E TRA PISANA E AURELIA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN ENTRATA ALLA CAPITALE
ANCORA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO DA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA, IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR
IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO:
CODE SULL’AURELIA TRA LA MASSIMINA E L’AURELIA ANTICA
TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.
SULLA NOMENTANA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TORLUPARA ED IL RACCORDO
TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA
INFINE, CODE SULLA PONTINA DA SPINACETO ALLA COLOMBO IN DIREZIONE DELL’EUR
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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