Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E L’A24 POI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SALARIA E FLAMINIA E TRA MURATELLA E OSTIENSE,
IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PONTINA E OSTIENSE, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA, E TRA PRENESTINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO CODE TRA TRA TORCERVARA E VIA DEI FIORENTINI IN ENTRATA A ROMA,
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
SULLA NETTUNENSE CODE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO LA SOPPRESSIONE DEI TRENI
CATALANO MONTEBELLO DELLE 10.33
MONTEBELLO CATALANO DELLE 12.08 E
MONTEBELLO CATALANO DELLE 13.06
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI
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