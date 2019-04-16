Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA APPIA E OSTIENSE, RALLENTAMENTI ANCHE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO
CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DI GROTTA ROSSA VERSO CORSO FRANCIA.
CODE SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA PER CANTIERI MOBILI TRA MONTEROSI E SUTRI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO LA SOPPRESSIONE DEI TRENI
MONTEBELLO CATALANO DELLE 12.08 E
MONTEBELLO CATALANO DELLE 13.06
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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