Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A RIETI CHIUSA LA SALARIA PER INCIDENTE DA SAN GIOVANNI REATINO A RIETI EST IN DIREZIONE DI ASCOLI PICENO, TRAFFICO DEVIATO SULLA SALARIA BIS ALL’ALTEZZADI SAN GIOVANNI REATINO.
REGOLARE INVECE IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULLA SALARIA VERSO ROMA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA CASILINA,
RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORVERGATA AL RACCORDO IN ENTRATA
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CAMPOVERDE E BORGO MONDELLO IN DIREZIONE DI LATINA
SULLA NETTUNENSE CODE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA
INFINE SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA PER CANTIERI MOBILI TRA MONTEROSI E SUTRI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO LA SOPPRESSIONE DEL TRENO
MONTEBELLO CATALANO DELLE 13.06
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI
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