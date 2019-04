Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A RIETI CHIUSA LA SALARIA PER INCIDENTE DA SAN GIOVANNI REATINO A RIETI EST IN DIREZIONE DI ASCOLI PICENO, TRAFFICO DEVIATO SULLA SALARIA BIS ALL’ALTEZZADI SAN GIOVANNI REATINO.

REGOLARE INVECE IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULLA SALARIA VERSO ROMA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA CASILINA,

RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORVERGATA AL RACCORDO IN ENTRATA

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CAMPOVERDE E BORGO MONDELLO IN DIREZIONE DI LATINA

SULLA NETTUNENSE CODE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO L’APPIA

INFINE SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA PER CANTIERI MOBILI TRA MONTEROSI E SUTRI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO LA SOPPRESSIONE DEL TRENO

MONTEBELLO CATALANO DELLE 13.06

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A Più TARDI

Servizio fornito da Astral