Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, CODE

TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD,

SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI GREGNA SANT’ANDREA

CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA CODE DA VIA DI CIAMPINO

RIENTRIAMO SUL RACCORDO ANULARE, SIAMO IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA BIS E A24

CON RICADUTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA

CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA TIBURTINA

TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE, SULLA VIA SALARIA ALTRI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE RIETI

A ROMA L’EVENTO RELIGIOSO DELVENERDI’ SANTO

NELL’AREA DEL COLOSSEO

SUL VERSANTE DELLA MOBILITA’

DA GIOVEDI’ NOTTE SONO PREVISTI DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA INTERESSATA

POI VENERDI’ NOTTE DALLE ORE 13, CI SARANNO

LA CHIUSURA DELLA STAZIONE METRO DI COLOSSEO E LA LIMITAZIONE AL TRAFFICO NELL’AREA DEI FORI IMPERIALI E LA DEVIAZIONE DELLE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral