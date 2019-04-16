Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, CODE
TRA GLI SVINCOLI PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD,
SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI GREGNA SANT’ANDREA
CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA CODE DA VIA DI CIAMPINO
RIENTRIAMO SUL RACCORDO ANULARE, SIAMO IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA BIS E A24
CON RICADUTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA
CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA TIBURTINA
TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE, SULLA VIA SALARIA ALTRI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE RIETI
A ROMA L’EVENTO RELIGIOSO DELVENERDI’ SANTO
NELL’AREA DEL COLOSSEO
SUL VERSANTE DELLA MOBILITA’
DA GIOVEDI’ NOTTE SONO PREVISTI DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA INTERESSATA
POI VENERDI’ NOTTE DALLE ORE 13, CI SARANNO
LA CHIUSURA DELLA STAZIONE METRO DI COLOSSEO E LA LIMITAZIONE AL TRAFFICO NELL’AREA DEI FORI IMPERIALI E LA DEVIAZIONE DELLE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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