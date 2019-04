Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

SULLA A24 ROMA-TERAMO, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI, IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LE CODE SONO IN AUMENTO TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA SUD E LAURENTINA

AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI EMERGENZA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER CURIOSI TRA ROMA-FIUMICINO E LAURENTINA

A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIOEN ROMA SUD

TORNIAMO IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCOLAZIONE RALLENTATA TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE MAURA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME E TRA SETTEVILLE E SAN BASILIO, NEI DUE CASI NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA NOMENTANA CODE IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI MENTANA TRA VIA MONTE BIANCO E PIAZZA MATTEOTTI SEMPRE NELLE DUE

INFINE, SULLA VIA SALARIA, CODE ALL’ALTEZZA SI SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

