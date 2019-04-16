Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A24 ROMA-TERAMO, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI, IN DIREZIONE ROMA
RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, LA VIABILITA’ E’ STATA TOTALMENTE RIPRISTINATA, TUTTAVIA PERMANGONO LUNGHE CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA
SEMPRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E A24
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E CASILINA
CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO, IN DIREZIONE DELLO STESSO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, IN USCITA DA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE SDELLA SCAFA, IN DIREZIONE OSTIA
RAGGIUNGIAMO LA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E E OLGIATA E TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA SALARIA CODE TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA POI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO PASSO CORESE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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