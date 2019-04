Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

BUONASERAE BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DI ROMA-FIUMICINO E TIBURTINA

CON RIPERCUSSIONI SULLA ROMA-FIUMICINO E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

RISPETTIVAMENTE

CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO

E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

RIENTRIAMO SUL RACCORDO ANULARE

IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E A24

POI TRA PRENESTINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLA VIA COLOMBO ALTRE CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

E ANCORA CODE SULLA VIA PONTINA TRA LA VIA COLOMBO E IL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE VIE LAURENTINA E ARDEATINA RISPETTIVAMENTE DA VIA SILONE A VIA DI VALLERANO

E TRA FONTE MERAVIGLIOSA E VIA DI FIORANELLO, IN TUTTI I CASI IN USCITA DALLA CAPITALE

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO DI UN TRENO NELLA STAZIONE DI SANTA BIBBIANA

I CONVOGLI VIAGGIANO CON FORTI RITARDI

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral