Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERAE BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DI ROMA-FIUMICINO E TIBURTINA
CON RIPERCUSSIONI SULLA ROMA-FIUMICINO E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RISPETTIVAMENTE
CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO
E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
RIENTRIAMO SUL RACCORDO ANULARE
IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E A24
POI TRA PRENESTINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA COLOMBO ALTRE CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
E ANCORA CODE SULLA VIA PONTINA TRA LA VIA COLOMBO E IL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE VIE LAURENTINA E ARDEATINA RISPETTIVAMENTE DA VIA SILONE A VIA DI VALLERANO
E TRA FONTE MERAVIGLIOSA E VIA DI FIORANELLO, IN TUTTI I CASI IN USCITA DALLA CAPITALE
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO DI UN TRENO NELLA STAZIONE DI SANTA BIBBIANA
I CONVOGLI VIAGGIANO CON FORTI RITARDI
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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