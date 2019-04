Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

BUONASERAE BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA ROMA-FIOUMICINO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO

PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TIBURTINA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E CASILINA

SUL TRATTO URBANO DAL A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

E, IN USCITA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO

LA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI ETIVOLI TERME E TRA SETTEVILLE E SAN BASILIO

LA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA

ANCHE LA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI TOR LUPARA

IN TUTTI I CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE SULLA VIA NOMENTANA CODE DA VIA DI SAN BASILIO FINO A COLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA

SULLA VIA SLARIA RALLENTMANETI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO PASSO CORESE

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A UN TRENO NELLA TRATTA TERMINI_PORTA MAGGIORE

I CONVOGLI VIAGGIANO CON FORTI RITARDI

INFINE SULLA LINEA ROMA-VITERBO TRATTA EXTRAURBANA IL TRENO IN PARTENZA DA FLAMINIO DELLE ORE 18.05 PER MONTEBELLO

E’ STATO SOPPRESSO

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral