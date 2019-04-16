Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERAE BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA-FIOUMICINO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TIBURTINA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DAL A24 CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, IN USCITA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO
LA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI ETIVOLI TERME E TRA SETTEVILLE E SAN BASILIO
LA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA
ANCHE LA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI TOR LUPARA
IN TUTTI I CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEMPRE SULLA VIA NOMENTANA CODE DA VIA DI SAN BASILIO FINO A COLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA
SULLA VIA SLARIA RALLENTMANETI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO, VERSO PASSO CORESE
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A UN TRENO NELLA TRATTA TERMINI_PORTA MAGGIORE
I CONVOGLI VIAGGIANO CON FORTI RITARDI
INFINE SULLA LINEA ROMA-VITERBO TRATTA EXTRAURBANA IL TRENO IN PARTENZA DA FLAMINIO DELLE ORE 18.05 PER MONTEBELLO
E’ STATO SOPPRESSO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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