Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

BUONASERAE BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO D APORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

LUNGHE CODE SULLA ROMA-FIUMICNO DA PONTE GALARIA AL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO

E PROPRIO SUL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA PISANA E A24

SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA BUFALOTTA E DIRAMAZIONE ROMA SUD A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PISANA E AURELIA

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE SDELLA SCAFA, IN DIREZIONE OSTIA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE E SULLA COLOMBO RISPETTIVAMENTE

DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE

E DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA

IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE OSTIA

CODE A TRATTI SULLA VIA NETTUNENSE E APPIA NELL’ORDINE

ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E CECCHINA

E, NEL SECONDO CASO, IN PROSSIMITA’ DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA, IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

ANCORA FORTI RITARDI

SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A UN TRENO NELLA TRATTA TERMINI_PORTA MAGGIORE

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral