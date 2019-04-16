Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERAE BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO D APORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
LUNGHE CODE SULLA ROMA-FIUMICNO DA PONTE GALARIA AL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
E PROPRIO SUL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI, IN ESTERNA TRA PISANA E A24
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA BUFALOTTA E DIRAMAZIONE ROMA SUD A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PISANA E AURELIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE SDELLA SCAFA, IN DIREZIONE OSTIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE E SULLA COLOMBO RISPETTIVAMENTE
DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE
E DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA
IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI SULLA VIA NETTUNENSE E APPIA NELL’ORDINE
ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E CECCHINA
E, NEL SECONDO CASO, IN PROSSIMITA’ DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA, IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
ANCORA FORTI RITARDI
SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A UN TRENO NELLA TRATTA TERMINI_PORTA MAGGIORE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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