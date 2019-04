Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

PROSEGUIAMO SULLA A24 TRATTO EXTRAURBANO ANCHE QUI PER UN INCIDENTE CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, VERSO L’AQUILA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMCINO E A24

IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA POI TRA PISANA E AURELIA

SULLA ROMA-FIUMCINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LA VIABILITA’ ORDINARIA CHE NON RICEVE

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE SDELLA SCAFA, IN DIREZIONE OSTIA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE E SULLA COLOMBO RISPETTIVAMENTE

DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE

E DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA

IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE OSTIA

ANCORA FORTI RITARDI

SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A UN TRENO NELLA TRATTA TERMINI_PORTA MAGGIORE

