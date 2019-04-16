Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
PROSEGUIAMO SULLA A24 TRATTO EXTRAURBANO ANCHE QUI PER UN INCIDENTE CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, VERSO L’AQUILA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMCINO E A24
IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA POI TRA PISANA E AURELIA
SULLA ROMA-FIUMCINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LA VIABILITA’ ORDINARIA CHE NON RICEVE
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE SDELLA SCAFA, IN DIREZIONE OSTIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE E SULLA COLOMBO RISPETTIVAMENTE
DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE
E DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA
IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE OSTIA
ANCORA FORTI RITARDI
SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO A UN TRENO NELLA TRATTA TERMINI_PORTA MAGGIORE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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