Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO

PROSEGUIAMO SULLA ROMA-TERAMO E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, VERSO L’AQUILA

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA

UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE PROVOCA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E AURELIA

PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A24

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, RISOLTO IL GUASTO TECNICO A UN TRENO, IL SERVIZIO E’ REGOLARE

E CONCLUDIAMO CON LE CELEBRAZIONI DEL VENERDI’ SANTO A ROMA

CHE INIZIERANNO ALLE ORE 21.00 CIRCA AL COLOSSEO

DALLE ORE 13 DI VENERDI’ SARANNO CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI DELLA STAZIONE COLOSSEO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SINO A CESSATE ESIGENZE

CONTESTUALMENTE SCATTERANNO LE CHIUSURE AL TRAFFICO IN TUTTA L’AREA

PERTANTO SARANNO DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA

SEMPRE DALLE ORE 13 E SINO AL TERMINE DEL SERVIZIO

CI FERMIAMO QUI

PER APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI VISITATE IL NOSTRO SITO E LE PAGINE SOCIAL TWEETTER E INSTAGRAM

ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

MA PRIMA ASTRAL INFOMOBILITA VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

Servizio fornito da Astral