Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO
PROSEGUIAMO SULLA ROMA-TERAMO E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, VERSO L’AQUILA
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA
UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE PROVOCA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E AURELIA
PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A24
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, RISOLTO IL GUASTO TECNICO A UN TRENO, IL SERVIZIO E’ REGOLARE
E CONCLUDIAMO CON LE CELEBRAZIONI DEL VENERDI’ SANTO A ROMA
CHE INIZIERANNO ALLE ORE 21.00 CIRCA AL COLOSSEO
DALLE ORE 13 DI VENERDI’ SARANNO CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI DELLA STAZIONE COLOSSEO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, SINO A CESSATE ESIGENZE
CONTESTUALMENTE SCATTERANNO LE CHIUSURE AL TRAFFICO IN TUTTA L’AREA
PERTANTO SARANNO DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA
SEMPRE DALLE ORE 13 E SINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
CI FERMIAMO QUI
PER APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI VISITATE IL NOSTRO SITO E LE PAGINE SOCIAL TWEETTER E INSTAGRAM
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
MA PRIMA ASTRAL INFOMOBILITA VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
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