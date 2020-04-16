Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 15 APRILE 2020 ORE 16.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRA REGIONE RIMANE SCORREVOLE
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALTEZZA USCITA PRENESTINA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO PER LAVORI IN ENTRATA
ENTRATA CONSIGLIATA MONTEPORZIO CATONE PER CHI PROVIENE DALL AUTOSTRADA MILANO NAPOLI
DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO L’ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA DI METRO, BUS, FILOBUS E TRAM ALLE ORE 21 E LA RIDUZIONE DELLE CORSE COME DA ORARIO ESTIVO.SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI E TUTTE LE LINEE “C”
SULLA ROMA LIDO CIRCOLAZIONE INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE IN ALTERNATIVA SONO ATTIVE LE LINEE BUS 061 E 064
MENTRE SONO ATTIVI DA OGGI FINO AL 9 MAGGIO I LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI CON MODIFICHE AI TEMPI DI VIAGGIO
RICORDIAMO CHE PER ARRESTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19 E’ SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE O A SITUAZIONI DI NECESSITÀ
SE IO MI FERMO IL COVID-19 SI FERMA #IO RESTO A CASA
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA,
Servizio fornito da Astral