Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2020 ore 09:15

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, CHE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, FINO AL 19 APRILE LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA. IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS ORDINARIE 06, 061 E 064.

VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE

A ROCCA DI PAPA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE È ZONA ROSSA. COME DA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, DUNQUE, FINO AL 28 APRILE I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA EFFETTUANO DEVIAZIONI DI PERCORSO. TUTTI I DETTAGLI SULLE CORSE COINVOLTE SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

CHIUDIAMO RICORDANDOVI CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

