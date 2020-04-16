Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2020 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA.
VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, FINO AL 19 APRILE LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA. IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS ORDINARIE 06, 061 E 064.
RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, AL MOMENTO È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A QUESTO PROPOSITO CELLENO, IN PROVINCIA DI VITERBO, È ZONA ROSSA. I BUS COTRAL NON EFFETTUANO, DUNQUE, NESSUNA FERMATA ALL’INTERNO DEL COMUNE.
A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. IN QUESTO CASO, COME DA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI SULLE CORSE COINVOLTE SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral