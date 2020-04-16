Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2020 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PISANA.
SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, FINO AL 19 APRILE LA CIRCOLAZIONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA. IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS ORDINARIE 061 E 064, SOLO NEI GIORNI FERIALI, E 06 ANCHE NEI FESTIVI.
RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, AL MOMENTO È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A QUESTO PROPOSITO CELLENO, IN PROVINCIA DI VITERBO, È ANCORA ZONA ROSSA. I BUS COTRAL NON EFFETTUANO NESSUNA FERMATA ALL’INTERNO DEL COMUNE.
A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral