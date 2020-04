Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2020 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI

BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PISANA.

SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA VERSO ROMA, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE.

RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, AL MOMENTO È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A QUESTO PROPOSITO CELLENO, IN PROVINCIA DI VITERBO, È ANCORA ZONA ROSSA. I BUS COTRAL NON EFFETTUANO NESSUNA FERMATA ALL’INTERNO DEL COMUNE.

A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA ROTATORIA DI VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral