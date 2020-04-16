Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLA PISANA.
VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, DOMANI 17 APRILE DALLE 5.00 DEL MATTINO FINO ALLE 20.00 RESTERÀ CHIUSA LA RAMPA D’INGRESSO DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE FIANO ROMANO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI IN DIRAMAZIONE DAL RACCORDO ANULARE.
CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI, FINO ALLE 6:00 DI MARTEDÌ 21 APRILE CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI. UTILIZZARE QUINDI LA STAZIONE DI VALMONTONE.
ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, AL MOMENTO È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral