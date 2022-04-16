Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2022 12.20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON CODE A PARTIRE DA MONTE PORZIO CATONE.
SEMPRE SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, SI PROCEDE INCOLONNATI PER LAVORI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE; ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.
ANDIAMO SUL RACCORDO
PER TRAFFICO ABBIAMO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA.
ANCORA DISAGI SULLA PONTINA
PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, TROVIAMO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
RISOLTO IL GUASTO TECNICO SULLA LINEA PISA-ROMA, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral