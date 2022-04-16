Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2022 ore 12:30

di - 16 Aprile 2022 - 12:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2022 12.20 ARIANNA CAROCCI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO INTENSO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON CODE A PARTIRE DA MONTE PORZIO CATONE.
    SEMPRE SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, SI PROCEDE INCOLONNATI PER LAVORI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE; ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.
    ANDIAMO SUL RACCORDO
    PER TRAFFICO ABBIAMO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA.
    ANCORA DISAGI SULLA PONTINA
    PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, TROVIAMO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
    RISOLTO IL GUASTO TECNICO SULLA LINEA PISA-ROMA, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE
    DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home