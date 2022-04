Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 16 APRILE 2022 12.20 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO INTENSO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON CODE A PARTIRE DA MONTE PORZIO CATONE.

SEMPRE SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, SI PROCEDE INCOLONNATI PER LAVORI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE; ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.

ANDIAMO SUL RACCORDO

PER TRAFFICO ABBIAMO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA.

ANCORA DISAGI SULLA PONTINA

PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, TROVIAMO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

RISOLTO IL GUASTO TECNICO SULLA LINEA PISA-ROMA, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE

