Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 7:20 ROSA GALATI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FLAMINIA
SULLA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA
DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO;
INFINE, CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FL6 ROMA – CASSINO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO E’ RALLENTATA IN DIREZIONE CASSINO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO, CON CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI
RITARDI FINO A 40 MINUTI.
DA ROSA GALATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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