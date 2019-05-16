Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8:05 ROSA GALATI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SU VIA FLAMINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE ROMA.
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA E TRA MAGLIANA E LA ROMA FIUMICINO, PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE
SULLA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA
DISAGI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIU’ AVANTI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA;
SU VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA DI VALLERANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA – CASSINO TRAFFICO RALLENTATO IN DIREZIONE CASSINO PER UN GUASTO TECNICO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO, CON CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI
RITARDI FINO A 20 MINUTI.
DA ROSA GALATI È TUTTO, A PIU’ TARDI.
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