Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 08:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8:35 ROSA GALATI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA,
MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA MAGLIANA E COLOMBO E TRA LA RUSTICA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO.
DISAGI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
SU VIA FLAMINA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE ROMA.
CODE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE E TRA IL RACCORDO E VIA DI DECIMA VERSO ROMA;
SU VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO ROMA
SU VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA VIA DI CASTEL DI LEVA E IL RACCORDO DIREZIONE ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA – CASSINO TRAFFICO ANCORA RALLENTATO IN DIREZIONE CASSINO PER UN GUASTO TECNICO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO, CON CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI
RITARDI FINO A 20 MINUTI.
DA ROSA GALATI È TUTTO, A PIU’ TARDI.
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