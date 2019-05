Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 09:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9:35 ROSA GALATI:

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E OSTIENSE,

MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA COLOMBO E LAURENTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO.

SULLA DIRAMAZIONHE ROMA SUD CODE ALL’ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO

SULLA ROMA FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR

DISAGI ANCHE SU VIA FLAMINA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE ROMA.

SU VIA APPIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI GENZANO DI ROMA E ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI

DISAGI ANCHE SU VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO ROMA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA – CASSINO TRAFFICO ANCORA RALLENTATO IN DIREZIONE CASSINO PER UN GUASTO TECNICO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO, CON CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI

RITARDI FINO A 20 MINUTI.

