Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9:35 ROSA GALATI:
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E TRA LAURENTINA E OSTIENSE,
MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA COLOMBO E LAURENTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO.
SULLA DIRAMAZIONHE ROMA SUD CODE ALL’ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO
SULLA ROMA FIUMICINO, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
DISAGI ANCHE SU VIA FLAMINA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE ROMA.
SU VIA APPIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI GENZANO DI ROMA E ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI ANCHE SU VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA – CASSINO TRAFFICO ANCORA RALLENTATO IN DIREZIONE CASSINO PER UN GUASTO TECNICO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO, CON CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI
RITARDI FINO A 20 MINUTI.
DA ROSA GALATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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