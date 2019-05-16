Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA ARDEATINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN COMPLANARE ESTERNA SI RALLENTA TRA CASTEL GIUBILEO E LA FLAMINIA
PERCORRENDO LA CASSIA BIS PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DEL PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ARICCIA ED ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral