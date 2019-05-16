Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA IN COMPLANARE ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E LO SVICNOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA, TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA RISERVA NATURALE IN DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA MURA DEI FRANCESI A LA VIA APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
INFINE PERCORRENDO VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE.
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