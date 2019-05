Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA

PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA VALLELATA IN DIREZIONE ROMA

IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMANENDO SULLA VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA

IN VIA APPIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DELE CENTRO ABITATO DI ALBANO NEI DUE SENSI

RALLENTAMENTI IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

MENTRE IN VIA CASILINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DOMANI VENERDI 17 MAGGIO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL TRAPORTO PUBBLICO, A RISCHIO IL TRASPORTO LOCALE ATAC, COTRAL E TPL ED IL TRASPORTO FERROVIARIO TRENITALIA, FRECCIAROSSA ED ITALO,

