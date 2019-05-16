Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E DELLA TUSCOLANA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA, MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA CASSIA CODE IN ENTRMBI I SENSI DI MARCI TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA, PROSEGUENTO SI STA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI LE RUGHE IN DIREIZIONE DI VITERBO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER UN MALFUNZIONAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE, I CONVOGLI IN VIAGGIO REGGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO IN DIREIZONE DI CASSINO
INFINE PER DOMANI VENERDI 17 MAGGIO INDETTO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEL TRAPORTO PUBBLICO, DALLE ORE 08.30 DEL MATTINO FINO ALLE 12.30, A RISCHIO IL TRASPORTO LOCALE ATAC, COTRAL E TPL, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO DURERA DALLE 09.00 DEL MATTINO FINO ALLE ORE 17.00, NON VI SARANNO RIPERCUSSIONI PER IL TRASPORTO NAZIONALE E PER I COLLEGAMENTI ROMA TERMINI- AEREOPORTO DI FIUMICINO
DA TOMMASO RENZI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGI ODI CIVILTA STRADALE
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