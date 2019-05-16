Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CENTRALE DEL LATTE E A24 ROMA-TERAMO E TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PISANA
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA CASSIA CODE IN ENTRMBI I SENSI DI MARCI TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA, PROSEGUENTO SI STA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI LE RUGHE IN DIREIZIONE DI VITERBO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER UN MALFUNZIONAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE, I CONVOGLI IN VIAGGIO REGGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO IN DIREIZONE DI CASSINO
INFINE PER DOMANI VENERDI 17 MAGGIO INDETTO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEL TRAPORTO PUBBLICO, DALLE ORE 08.30 DEL MATTINO FINO ALLE 12.30, A RISCHIO IL TRASPORTO LOCALE ATAC, COTRAL E TPL, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO DURERA DALLE 09.00 DEL MATTINO FINO ALLE ORE 17.00, NON VI SARANNO RIPERCUSSIONI PER IL TRASPORTO NAZIONALE E PER I COLLEGAMENTI ROMA TERMINI- AEREOPORTO DI FIUMICINO
DA TOMMASO RENZI E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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