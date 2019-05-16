Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA PISANA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LA ROMA-FIUMCINO E LA PONTINA E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA NOMENTANA E L’A24 ROMA-TERAMO E TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PISANA
CODE A SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAV TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI IN DIREIZONE DELLA CAPITALE
SULLA CASSIA CODE IN ENTRMBI I SENSI DI MARCI TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA, PROSEGUENTO SI STA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI LE RUGHE IN DIREIZIONE DI VITERBO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO PER UN MALFUNZIONAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE, I CONVOGLI IN VIAGGIO REGGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO IN DIREIZONE DI CASSINO
INFINE PER DOMANI VENERDI 17 MAGGIO INDETTO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEL TRAPORTO PUBBLICO, DALLE ORE 08.30 DEL MATTINO FINO ALLE 12.30, A RISCHIO IL TRASPORTO LOCALE ATAC, COTRAL E TPL, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO DURERA DALLE 09.00 DEL MATTINO FINO ALLE ORE 17.00, NON VI SARANNO RIPERCUSSIONI PER IL TRASPORTO NAZIONALE E PER I COLLEGAMENTI ROMA TERMINI- AEREOPORTO DI FIUMICINO
DA TOMMASO RENZI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE
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