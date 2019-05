Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 18:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI

BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO. SEMPRE IN CARREGGITA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA

MENTRE IN CARREGGAITA INTERNA UN’INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LA ROMA-FIUMICNO E LA PISANA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULL’A1 ROMA-NAPOLI TRA CEPRANO E CECCANO IN DIREIZONE DI ROMA

RALLENATMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA

SULLA CASSIA CODEA TRATTI IN ENTRMBI I SENSI DI MARCI TRA LA STORTA E OLGIATA, PROSEGUENTO SI STA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA LE RUGHE IN DIREIZIONE DI VITERBO

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, CONTINUANO I RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAIZONE DELLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO A SEGUITO DI UN MALFUNZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, I CONVOGLI CHE VIAGGIANO IN DIREIZONE DI CASSINO REGGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO

DA TOMMASO RENZI E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral