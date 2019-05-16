Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 18:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PISANA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA E PROSEGUENTRA CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA
CODE PER INCIDENTE SULL’A1 ROMA-NAPOLI TRA CEPRANO E CECCANO IN DIREIZONE DI ROMA
TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SEMPRE IN USCITA DA ROMA SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, CONTINUANO I RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAIZONE DELLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO A SEGUITO DI UN MALFUNZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, I CONVOGLI CHE VIAGGIANO IN DIREIZONE DI CASSINO REGGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO
DA TOMMASO RENZI E’ TUTTO
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