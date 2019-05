Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 19:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA ED ALL’ALTEZZA DELLA PISANA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA

SULL’A1 ROMA-NAPOLI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA CEPRANO E CECCANO IN DIREZIONE DI ROMA, PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLAITTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA

SEMPRE IN USCITA DA ROMA SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, CONTINUANO I RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAIZONE DELLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO A SEGUITO DI UN MALFUNZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, I CONVOGLI CHE VIAGGIANO IN DIREIZONE DI CASSINO REGGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO

INFINE PER DOMANI VENERDI 17 MAGGIO INDETTO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEL TRAPORTO PUBBLICO, DALLE ORE 08.30 DEL MATTINO FINO ALLE 12.30, A RISCHIO IL TRASPORTO LOCALE ATAC, COTRAL E TPL, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO DURERA DALLE 09.00 DEL MATTINO FINO ALLE ORE 17.00, NON VI SARANNO RIPERCUSSIONI PER IL TRASPORTO NAZIONALE E PER I COLLEGAMENTI ROMA TERMINI- AEREOPORTO DI FIUMICINO

DA TOMMASO RENZI E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA STRADALE

Servizio fornito da Astral