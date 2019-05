Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2019 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA ED APPIA

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NEROE

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, CONTINUANO I RALLENTAMENTI ALLA CIRCOLAIZONE DELLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO A SEGUITO DI UN MALFUNZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, I CONVOGLI CHE VIAGGIANO IN DIREIZONE DI CASSINO REGGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO

INFINE PER DOMANI VENERDI 17 MAGGIO INDETTO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEL TRAPORTO PUBBLICO, DALLE ORE 08.30 DEL MATTINO FINO ALLE 12.30, A RISCHIO IL TRASPORTO LOCALE ATAC, COTRAL E TPL, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO LO SCIOPERO DURERA DALLE 09.00 DEL MATTINO FINO ALLE ORE 17.00, NON VI SARANNO RIPERCUSSIONI PER IL TRASPORTO NAZIONALE E PER I COLLEGAMENTI ROMA TERMINI- AEREOPORTO DI FIUMICINO

DA TOMMASO RENZI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral