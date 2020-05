Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO, GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI

TRASPORTO PUBBLICO

IL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE I COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE, SONO STATE RIPRISTINATE LE CORSE NAVE UNITA’ VELOCI

E DA LUNEDI’ 18 MAGGIO SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45

IN TEMA CANTIERI,

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI RESTA CHIUSO, IN MODALITA’ CONTINUATIVA, FINO ALLE ORE 05.00 DI MARTEDI 19 MAGGIO.

SI CONSIGLIA, IN ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.

QUESTA MATTINA, NEL COMUNE DI MORLUPO, UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA SU PIAZZA DELLE CERRETTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA, DALLE ORE 07.00 E FINO ALLE 14.00

