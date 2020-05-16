Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO, GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI
TRASPORTO PUBBLICO
IL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE I COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE, SONO STATE RIPRISTINATE LE CORSE NAVE UNITA’ VELOCI
E DA LUNEDI’ 18 MAGGIO SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45
IN TEMA CANTIERI,
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI RESTA CHIUSO, IN MODALITA’ CONTINUATIVA, FINO ALLE ORE 05.00 DI MARTEDI 19 MAGGIO.
SI CONSIGLIA, IN ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
QUESTA MATTINA, NEL COMUNE DI MORLUPO, UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ATTIVA SU PIAZZA DELLE CERRETTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA, DALLE ORE 07.00 E FINO ALLE 14.00
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E APIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral