Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO, GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULL’AURELIA, IN USCITA DA ROMA
E SULLA VIA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN DIREZIONE ROMA
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
LAVORI SERALI DALLE ORE 21.00 SULLE METRO B E C
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO:
SULLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO;
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER CONSENTIRE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-AMBA ARADAM-COLOSSEO;
SULLE TRATTE INTERROTTE DALLE ORE 21 A FINE SERVIZIO, SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE.
SIAMO ALLE PORTE DELLA FASE 3, LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19, ENTRERANNO IN VIGORE DA LUNEDI’ 18 MAGGIO PROSSIMO.
PER IL MOMENTO VI RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE,
È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E APIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral