Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 09:30

SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA AURELIA BREVI ATTESE, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA

LE ALTRE NOTIZIE

SUL RACCORDO ANULARE AL VIA LUNEDI’ 18 MAGGIO I LAVORI DI MANUTENZIONE A DI ANAS TRA I KM 28 E 36, IN CARREGGIATA INTERNA, SIAMO TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA.

GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE CENTRALE E DI SORPASSO E IN FASCIA ORARIA 21.00-06.00

IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL 20 MAGGIO

CI SPOSTIAMO NEL COMUNE DI MORLUPO

DOVE OGGI E’ ATTIVA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO SU PIAZZA DELLE CERRETTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA, DALLE ORE 07.00 E FINO ALLE 14.00

SIAMO ALLE PORTE DELLA FASE 3, LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19, ENTRERANNO IN VIGORE DA LUNEDI’ 18 MAGGIO PROSSIMO.

PER IL MOMENTO VI RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ .

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE,

È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

