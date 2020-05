Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

SUL FRONTE DELLA VIABILITA’, AL MOMENTO NON CI SON SEGNALAZIONI, POCHI GLI SPOSTAMENTI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

TUTTAVIA, CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI

E SUL RACCORDO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA

IL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE I COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE, SONO STATE RIPRISTINATE LE CORSE NAVE UNITA’ VELOCI

E DA LUNEDI’ 18 MAGGIO SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45

LA FASE 2 E’ AL TERMINE, DA LUNEDI’ 18 MAGGIO INIZIERA’ LA FASE 3, UN DECRETO LEGGE VERRANNO STABILITE LE MISURE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19

PER OGGI E DOMANI, VI RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE

È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

