Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 10:30

di - 16 Maggio 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL FRONTE DELLA VIABILITA’, AL MOMENTO NON CI SON SEGNALAZIONI, POCHI GLI SPOSTAMENTI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    TUTTAVIA, CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI
    E SUL RACCORDO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA
    IL TRASPORTO MARITTIMO
    LAZIOMAR INFORMA CHE I COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE, SONO STATE RIPRISTINATE LE CORSE NAVE UNITA’ VELOCI
    E DA LUNEDI’ 18 MAGGIO SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45

    LA FASE 2 E’ AL TERMINE, DA LUNEDI’ 18 MAGGIO INIZIERA’ LA FASE 3, UN DECRETO LEGGE VERRANNO STABILITE LE MISURE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19
    PER OGGI E DOMANI, VI RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI
    RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE
    È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E APIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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