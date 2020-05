Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 11:45

VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA AURELIA PER UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN USCITA DA ROMA

SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI

USCIAMO DA ROMA, TRAFFICO RALLENTATO A VELLETRI SU VIA LATA, TRA VIA DI CORI E LA VIA APPIA, NELLE DUE DIREZIONI

A FORMIA RALLENTAMENTI SU VIA APPIA TRA VIA MARZIALE E VIA FERRUCCIO, NELLE DUE

IN TEMA CANTIERI,

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE A1 ROMA-NAPOLI RESTA CHIUSO, IN MODALITA’ CONTINUATIVA, FINO ALLE ORE 05.00 DI MARTEDI 19 MAGGIO.

SI CONSIGLIA, IN ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.

LA FASE 2 E’ AL TERMINE, DA LUNEDI’ 18 MAGGIO INIZIERA’ LA FASE 3, UN DECRETO LEGGE VERRANNO STABILITE LE MISURE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19

PER OGGI E DOMANI, VI RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE

È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

