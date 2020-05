Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI

ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA, NELLE DUE

CI SPOSTIAMO SULL’ALRELIA, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN USCITA

INFINE SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE I COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE, SONO STATE RIPRISTINATE LE CORSE NAVE UNITA’ VELOCI

E DA LUNEDI’ 18 MAGGIO SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45

STIAMO PER USCIRE DALLA FASE 2 PER ENTRARE LUNEDI’ 18 MAGGIO NELLA FASE 3, LE NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19, NEL DECRETO LEGGE

PER OGGI E DOMANI, VI RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE

È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E APIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral