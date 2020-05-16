Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI
ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA, NELLE DUE
CI SPOSTIAMO SULL’ALRELIA, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN USCITA
INFINE SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE I COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE, SONO STATE RIPRISTINATE LE CORSE NAVE UNITA’ VELOCI
E DA LUNEDI’ 18 MAGGIO SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45
STIAMO PER USCIRE DALLA FASE 2 PER ENTRARE LUNEDI’ 18 MAGGIO NELLA FASE 3, LE NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19, NEL DECRETO LEGGE
PER OGGI E DOMANI, VI RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE
È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E APIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral