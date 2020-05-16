Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 12:30

di - 16 Maggio 2020 - 12:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    UN SALUTO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI
    ALTRI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA, NELLE DUE
    CI SPOSTIAMO SULL’ALRELIA, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN USCITA
    INFINE SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IL TRASPORTO MARITTIMO
    LAZIOMAR INFORMA CHE I COLLEGAMENTI CON LE ISOLE PONTINE, SONO STATE RIPRISTINATE LE CORSE NAVE UNITA’ VELOCI
    E DA LUNEDI’ 18 MAGGIO SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45

    STIAMO PER USCIRE DALLA FASE 2 PER ENTRARE LUNEDI’ 18 MAGGIO NELLA FASE 3, LE NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19, NEL DECRETO LEGGE
    PER OGGI E DOMANI, VI RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI
    RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE
    È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E APIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home