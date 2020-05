Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SOLO SULLA VIA COLOMBO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR COMUNICA CHE, COME DA ORDINANZA REGIONALE, SONO STATE RIPRISTINATE LE CORSE UNITÀ VELOCE VENTOTENE-FORMIA DELLE 6.45 E FORMIA VENTOTENE DELLE 16.30.

DA LUNEDI’ 18 MAGGIO POI SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45

LE CORSE NAVE SEGUIRANNO L’ORARIO CONSUETO IN VIGORE FINO A DOMANI, DOMENICA 17 MAGGIO. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

STIAMO PER USCIRE DALLA FASE 2 PER ENTRARE LUNEDI’ 18 MAGGIO NELLA FASE 3,

IL DECRETO APPROVATO QUESTA NOTTE DELINEA IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ALL’INTERNO DEL QUALE, DAL 18 MAGGIO AL 31 LUGLIO, CON APPOSITI DECRETI E ORDINANZE, STATALI, REGIONALI O COMUNALI, POTRANNO ESSERE DISCIPLINATI GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE E LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI

INTANTO, OGGI E DOMANI VI RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE

È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E APIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral