Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 14:54

di - 16 Maggio 2020 - 14:54

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    VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    SOLO SULLA VIA COLOMBO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
    PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO
    LAZIOMAR COMUNICA CHE, COME DA ORDINANZA REGIONALE, SONO STATE RIPRISTINATE LE CORSE UNITÀ VELOCE VENTOTENE-FORMIA DELLE 6.45 E FORMIA VENTOTENE DELLE 16.30.
    DA LUNEDI’ 18 MAGGIO POI SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45

    LE CORSE NAVE SEGUIRANNO L’ORARIO CONSUETO IN VIGORE FINO A DOMANI, DOMENICA 17 MAGGIO. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

    STIAMO PER USCIRE DALLA FASE 2 PER ENTRARE LUNEDI’ 18 MAGGIO NELLA FASE 3,
    IL DECRETO APPROVATO QUESTA NOTTE DELINEA IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ALL’INTERNO DEL QUALE, DAL 18 MAGGIO AL 31 LUGLIO, CON APPOSITI DECRETI E ORDINANZE, STATALI, REGIONALI O COMUNALI, POTRANNO ESSERE DISCIPLINATI GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE E LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI
    INTANTO, OGGI E DOMANI VI RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI
    RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER REALI ESIGENZE
    È INVECE, CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E APIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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