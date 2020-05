Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 15:22

VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO

SULL’A1 ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE AL KM 622 TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI PER VEICOLO IN AVARIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI SERALI SERVIZIO INTERROTTO DALLE ORE 21.00 SULLE METRO B E C ,

NEL DETTAGLIO

SULLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

MENTRE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA

SULLE TRATTE INTERROTTE DALLE ORE 21 FINO A FINE SERVIZIO PREVISTO PER LE ORE 23.30, SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE.

RICORDIAMO INOLTRE CHE LA STAZIONE DELLA METRO A BARBERINI E’ APERTA ANCHE IN INGRESSO. SOSPESO IL SERVIZIO DELLA NAVETTA BUS MA10

PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE BUS CIMITERIALI,

RIATTIVATE LE LINEE C1 E C19 MENTRE DA OGGI 16 MAGGIO SARANNO RIATTIVATE LE LINEE IN SERVIZIO NEI FINE SETTIMANA, MAGGIORI DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA.IT

IN CHIUSURA,

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI MASCHERINA NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI FINO A N UOVO DECRETO,SONO CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. E’ ANCORA NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE

