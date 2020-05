Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 18:20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI

TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR COMUNICA CHE, COME DA ORDINANZA REGIONALE, SONO STATE RIPRISTINATE LE CORSE UNITÀ VELOCE VENTOTENE-FORMIA DELLE 6.45 E FORMIA VENTOTENE DELLE 16.30

.DA LUNEDI’ 18 MAGGIO SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 07.45.

LE CORSE SEGUIRANNO IL NUOVO ORARIO IN VIGORE DA OGGI 16MAGGIO FINO AL 20 MAGGIO,. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

RICORDIAMO INOLTRE CHE NEL FRUSINATE

FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.

IN CHIUSURA,

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI MASCHERINA NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI FINO A N UOVO DECRETO,SONO CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. E’ ANCORA NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral