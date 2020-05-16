Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 19:20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
SULL’A1 ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE AL KM 587 PER VEICOLO IN AVARIA TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
PER LAVORI SERALI SERVIZIO INTERROTTO DALLE ORE 21.00 SULLE METRO B E C ,
NEL DETTAGLIO
SULLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA
MENTRE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA
SULLE TRATTE INTERROTTE DALLE ORE 21 FINO A FINE SERVIZIO PREVISTO PER LE ORE 23.30, SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE.
INOLTRE DA OGGI LA STAZIONE DELLA METRO A BARBERINI E’ APERTA ANCHE IN INGRESSO. SOSPESO IL SERVIZIO DELLA NAVETTA BUS MA10
PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE BUS CIMITERIALI,
RIATTIVATE LE LINEE C1 E C19 MENTRE DA OGGI SONO STATE RIATTIVATE LE LINEE IN SERVIZIO NEI FINE SETTIMANA, MAGGIORI DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA.IT
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDI 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI
SI CONSIGLIA, IN ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
IN CHIUSURA,
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI MASCHERINA NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI FINO A N UOVO DECRETO,SONO CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. E’ ANCORA NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO,ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral