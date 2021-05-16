Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ 16 MAGGIO 2021 ORE 12.20 – FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TUSCOLANA
SULLA PRENESTINA CODE TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE TRA RACCORDO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO
RICORDIAMO CHE OGGI DOMENICA 16 MAGGIO, DALLE 9.00 ALLE 22.00 E’ IN VIGORE IL DIVIETO PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 T SULLA RETE AUTOSTRADALE
INFORMIAMO CHE LUNEDÌ 17 MAGGIO LA 10^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ATTRAVERSERÀ LA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA.
DALLE 13.00, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI.
IL GIRO SARÀ PRECEDUTO DALLA MANIFESTAZIONE GIRO-E, CORSA NON COMPETITIVA, CHE PARTIRÀ ALLE 12 A RIETI CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO GIA’ DALLE 11.30.
AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI, RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DI PIAZZA MARCONI E PIAZZA COLOMBA, SEDI DEI LOCALI CENTRI VACCINALI.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral