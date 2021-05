Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2021 ore 12:30

VIABILITÀ 16 MAGGIO 2021 ORE 12.20 – FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TUSCOLANA

SULLA PRENESTINA CODE TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULL’APPIA CODE TRA RACCORDO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO

RICORDIAMO CHE OGGI DOMENICA 16 MAGGIO, DALLE 9.00 ALLE 22.00 E’ IN VIGORE IL DIVIETO PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 T SULLA RETE AUTOSTRADALE

INFORMIAMO CHE LUNEDÌ 17 MAGGIO LA 10^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ATTRAVERSERÀ LA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA.

DALLE 13.00, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI.

IL GIRO SARÀ PRECEDUTO DALLA MANIFESTAZIONE GIRO-E, CORSA NON COMPETITIVA, CHE PARTIRÀ ALLE 12 A RIETI CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO GIA’ DALLE 11.30.

AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI, RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DI PIAZZA MARCONI E PIAZZA COLOMBA, SEDI DEI LOCALI CENTRI VACCINALI.

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral