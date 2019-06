Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA ALLA GUIDA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIORNATA ODIERNA SARÀ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA8.

INFINE UNO SGUARDO AGLI EVENTI A MAGLIANO SABINA PROSEGUIRA’ PER TUTTA LA GIORNATA LA FESTA DELLO SPORT, RASSEGNA RICCA DI EVENTI, GIUNTA ALLA SUE TERZA EDIZIONE; OLTRE A TORNEI DI BEACH VOLLEY, STREET BASKET, SI POTRÀ ASSISTERE ANCHE AD ESIBIZIONI COME GINNASTICA ARTISICA, BALLO DI COPPIA E TANTO ALTRO ANCORA. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTERESSERANNO QUINDI ALCUNE VIE E PIAZZE DELAL CITTADINA, TRA QUESTE VIA DELLE FONTANELLE, PIAZZA UMBERTO I, VIA ROMA, PIAZZA GARIBALDI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral