Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 08:20

DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDNTE CI SONO CODE IN INTERNA TRA APPIA E COLOMBO.

CODE ANCHE SULL’AURELIA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA.

SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIOTRNATA ODIERNA SARÀ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA8.

