Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 16 GIUGNO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA APPIA E COLOMBO IN INTERNA, CODE IN SMALTIMENTO.
TRAFFICATA L’AURELIA, CODE TRA ARANOVA E POLIDORO VERSO CIVITAVECCHIA.
INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA PONTINA E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI IN DIREZIONE LATINA.
SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA VIALE DELLA VILLA DI PLINIO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIORNATA ODIERNA SARÀ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA8.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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